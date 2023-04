TIM, assemblea approva bilancio e boccia piano remunerazione manager

TIM

(Teleborsa) - L'degli azionisti disi è svolta oggi, ha approvato (con il 99,9% dei voti favorevoli) il, che si è chiuso con una perdita netta pari a 2,9 miliardi di euro coperta mediante prelievo da riserve, e ladi Giulio Gallazzi, con il 91,9% dei voti favorevoli (contrari 5,1%, astenuti 1,3%), e di Massimo Sarmi, con il 93,2% dei voti favorevoli (contrari 5,1%, astenuti 0,1%). Non è stato invece nominato il terzo Amministratore, non avendo le candidature proposte ottenuto le necessarie maggioranze.Svolta senza la presenza fisica dei soci, l'assemblea ha visto laordinario.L'assemblea ha approvato (con il 53,2% dei voti favorevoli; contrari 1,1%, astenuti 45,7%) il Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2023, ma non anche lae sui compensi corrisposti, per entrambe le sezioni.Inoltre,: ila lungo termine denominato Long Term Incentive Plan 2023-2025 (con il 42,5% dei voti favorevoli, contrari il 10,6%, astenuti il 46,8%);ordinarie Telecom Italia al servizio del Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2023 e del Long Term Incentive Plan 2023-2025 (con il 40,8% dei voti favorevoli, contrari il 13,4%, astenuti il 45,7%)."Sui risultati ha", si legge in una nota dell'ex monopolista.