TIM si rafforza nella cybersecurity con l'acquisizione di TS-Way

(Teleborsa) -, azienda italiana specializzata nei servizi di prevenzione e analisi degli attacchi informatici (cyber threat intelligence).L’operazione è stata, società del Gruppo focalizzata nel settore della cybersecurity, che opera nell’ambito di TIM Enterprise, e contribuisce adi soluzioni di cybersecurity a supporto delle grandi aziende e della Pubblica Amministrazione. Un’ulteriore tappa nel consolidamento dellacome piattaforma ICT più grande d’Italianella cybersecurity, IoT e cloud."Con questa operazione cresciamo ulteriormente sul mercato della cybersecurity e rafforziamo le nostre competenze per gestire anche i rischi cyber più complessi”, ha commentato, Chief Public Affairs & Security Officer di TIM e Amministratore Delegato di Telsy, aggiungendo che questa operazione consente "di integrare una piattaforma innovativa e totalmente italiana e con l’obiettivo di migliorare l’offerta ai nostri clienti" e !i mettere a disposizione esperti qualificati e strumenti sempre più all’avanguardia a servizio di tutti".In particolare, l’acquisizione consentirà die dei servizi legati alla. L’obiettivo è quello di prevenire rischi e incidenti informatici anche attraverso attività di ricerca sulle vulnerabilità non ancora note pubblicamente e al contempo di valorizzare l’offerta di soluzioni e servizi in ambito di sicurezza.