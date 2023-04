Banca Ifis, Furstenberg Fassio: "Sostegno a ecosistema cultura è pilastro impegno per sviluppo territori"

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Siamo felici di sostenere, in qualità di Main Sponsor, ildi questa nuova edizione dellache si presenta con un progetto dei curatori che interessa anche luoghi diversi da Venezia, e si propaga nei territori a favore di una dimensione partecipativa dell’arte. Ildell’impegno della Banca a favore dello sviluppo economico e sociale dei territori italiani. Un impegno che ha dato vita al progetto Economia della Bellezza per fotografare il valore di un patrimonio fatto di cultura, territorio e imprese”. Così commenta il Presidente di, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del Padiglione Italia - Biennale Architettura 2023, indetta oggi a Roma nella Sala Spadolini delBanca Ifis celebra i suoi 40 anni di attività rinnovando il. La challenger bank leader nei servizi alle piccole e medie imprese italiane è infattidel Padiglione Italia esostiene un progetto legato alle manifestazioni de La Biennale di Venezia, rafforzando le sinergie col territorio nel quale è nata e dove ha tutt’oggi una delle sue principali sedi.Grazie al sostegno della Banca uno degli appuntamenti del Public Program del Padiglione Italia proporrà ai partecipanti una giornata di studio con gli architetti del collettivoche ne curano l’edizione 2023., inoltre,per valorizzarlo anche dopo la Biennale Architettura 2023.Per la Banca guidata da Ernesto Fürstenberg Fassio, la cultura è un pilastro strategico grazie a, il Social Impact Lab che raccoglie tutte le iniziative sviluppate a sostegno delle comunità e delle persone. Tra queste,, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di Bellezza che esprime il nostro Paese, non solo negli ambiti più tradizionali come quello naturalistico-paesaggistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle Pmi che la Banca sostiene con i suoi prodotti e servizi.Sempre nell’ambito di Kaleidos rientra, il progetto dellache, attraverso la metodologia del life & executive coaching e della creatività artistica, offre ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte.