FS Sistemi Urbani presenta il progetto di rigenerazine di Milano Farini e San Cristoforo

(Teleborsa) -, grazie al progetto che ha coinvolto gli ex scali, presentato oggi al pubblico e agli investitori in tutte le sue potenzialità di utilizzo. Un progetto frutto dell'impegno di, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, che a anche annunciato ildelle due aree, che contano circa 360 mila metri quadrati di superfice lorda.Alll’evento "Dagli scali, la nuova città. Sei anni dopo" l'Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani,, ed il Direttore Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare di FS Sistemi Urbani,, hanno illustrato il percorso compiuto fino ad ora,, mentre Piergiorgio Vitillo, Professore di Architettura al Politecnico di Milano, ha approfondito l’iter urbanistico ed i punti chiave del progetto. Sono intervenuti fra gli altri, Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano,, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano e, Assessore alla Infrastrutture e Opere Pubbliche."Questa è un'eccellenza, potrebbwe davvero definirla così", ha affermato, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, spiegando "abbiamo iniziato ad unirci in questo processo sin dal 2006 e, nel 2017, abbiamo raggiunto un accordo molto equilibrato fra Regione, Comune e Ferrovie. In questi sei anni abbiamo iniziato a rendere fruibili alla città gli spazi abbandonati da tanti anni e non più utilizzati per la circolazione dei treni"."La presenza xei binari ha sempre rappresentato una frattura srtorica che divide in due il quaretiere e la città. Il primo elemento sarà la ricucitura di queste due parti - ha spiegato il manager - e quindi finalmente si potrà andare da Nord a Sud a piedi e in bicicletta , senza barriere da superare. Inolytre più del 65% dell'area sarà destinata a piazze ed aree verdi. Ci sarà un parco lineare bellissimo longitudinale ai binari che collegherà Porta Garibaldi con Bovisa. Ci sarà anche un 20-25% destinato all'inclusività ed al social housing".è la più grande fra i sette scali inseriti nel processo di riqualificazione, oggetto dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2017, ed è incastonata, nei pressi della Stazione di Porta Garibaldi e Porta Nuova (Piazza Gae Aulenti e BAM). Per le sue grandi dimensioni, può ospitare servizi di innovazione per, una importabte areaed undi più di 25 ettari."La riqualificazioen dello scalo Farini e più in generale degli ex scali milanesi è un obiettivo importante che persegue Regione Lombardia unitamente a FS Sistemi Urbani e Comune di Milano da tempo. Un investimento economico di 6 milioni di euro è stato effettuato da Regione Lombardia, su un totale di 12 milioni e mezzo, per la nuova sede dell'accademia Brera e dello studentato di Brera", ha ricordato, Assessore alla Infrastrutture e Opere Pubbliche., Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, ha voluto porre l'accento sul fatto che "Farini è collegato allo scalo di San Cristoforo e questo doventerà un'area verde". "La città è cresciuta, sono cresicuti anche i valori immobiliari e sono previsti nell'area circa 3.000 alloggi di housing di varie forme", ha agigunto l'assessore.Un progetto complesso e sfidante che rappresenta anche un, alle prese con il progetto di ricucitura urbana sulle aree ferroviarie dismesse. Il progetto rappresenta anche un esempio di collaborazione vincente tra soggetti pubblici ed un, in quanto le plusvalenze derivanti dalla dismissione di questi asset serviranno a finanziare il potenziamento delle infrastrutture della Circle Line di Milano.E' da ricordare che ildel Gruppo FS Italiane rappresentache riguarderà Milano nei prossimi anni, nonchédi riqualificazione cittadinacon oltre 1 milione di metriquadrati. Il progetto che riguarda gli ex scali Farini, San Cristoforo, Porta Romana, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e Porta Genova,con la sottoscrizione dell’per la riqualificazione degli ex scali ferroviari, tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Gruppo FS Italiane.