Milano 14:21
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Dow Jones 10-nov
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Londra 14:21
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Francoforte: prevalgono le vendite su RENK

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su RENK
A picco il produttore di sistemi di propulsione, che presenta un pessimo -3,83%.
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