Milano 10:32
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Francoforte: violenta contrazione per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Knorr-Bremse
A picco il produttore di sistemi frenanti, che presenta un pessimo -4,26%.
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