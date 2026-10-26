Lemon Sistemi, il Cda approva l'incorporazione della interamente controllata Lemon Go

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Lemon Sistemi ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% Lemon Go nella società stessa.



L'operazione - si legge in una nota - risponde all'obiettivo di integrare le attività finora condotte autonomamente dalle due società e di razionalizzare i processi produttivi, con conseguenti sinergie in termini sia di ampliamento dei servizi offerti al mercato di riferimento, sia di contenimento dei costi generali, grazie all'unificazione delle strutture amministrative.



L'assemblea degli azionisti della società verrà convocata, per deliberare sul progetto di fusione, nei termini di legge.



(Foto: © rawpixel)

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