Giglio.com, assemblea approva bilancio e destinazione risultato

Giglio.com

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha approvato all'unanimità ilchiuso al 31 dicembre 2022 e approvato la proposta del consiglio di amministrazione di portare a nuovo il2022 (pari a -2.296.364 di euro).I soci hanno anche, prevedendo che lo stesso rimanga in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.