Tessellis, cooptati in CdA Andrew Holt e Jeffrey Libshutz

Tessellis

(Teleborsa) - Il CdA di, società nata dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha. I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla prossima assemblea dei soci e non risultano detenere direttamente azioni di Tessellis. Le nomine seguono le dimissioni dei consiglieri Alberto Trondoli e Cristiana Procopio.ha un'esperienza ventennale nel settore degli investimenti, avendo operato in importanti fondi di investimento di standing internazionale quali Ramius Capital Group, Calder Group Holdings e ArmaVir Partners. Attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President del fondo Jefferies Financial Group, nella divisione Merchant Banking.vanta 25 anni di esperienza nella consulenza e negli investimenti in società di telecomunicazioni e del comparto technology. Attualmente e` Managing Partner di ArmaVir Partners, una società di private equity che effettua investimenti azionari diretti in società operative di piccole e medie dimensioni.