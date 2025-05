Tessellis, Tiscali Italia cede asset a Shellnet per 12,78 milioni di euro

Tessellis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milano, ha sottoscritto un accordo tra la controllatae l'azionistaper la cessione di un set di indirizzi IPV4 e il contestuale noleggio operativo.Il corrispettivo per l'acquisto degli Indirizzi IPV4, pari a circa, sarà incassato da Tiscali Italia e sarà da questa utilizzato per garantire l'ordinaria operatività del proprio business. Inoltre, l'Operazione prevede undi circa, finalizzato al pagamento dei primi 15 canoni mensili di locazione operativa degli indirizzi IPV4.In considerazione della natura di parte correlata di Shellnet, l'operazione è stata sottoposta alladi Tessellis. A seguito della necessaria istruttoria, il Comitato ha espresso parere positivo in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Acquisito il parere del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Tessellis ha deliberato in data 28 aprile 2025 i principali termini dell'operazione. La finalizzazione e la formalizzazione dell'Operazione hanno avuto luogo in data odierna con la sottoscrizione delPer effetto della sottoscrizione del Contratto di Compravendita e Locazione Operativa, Tiscali Italia realizza un significativoattraverso la valorizzazione di un asset non prontamente liquidabile sul mercato secondo le modalità ordinarie previste per tale tipologia di asset; l'operazione, pertanto, consentirà alla Società di disporre di nuovaper soddisfare le proprie esigenze di tesoreria e di beneficiare per 15 mesi di un voucher commerciale che azzererà il costo del canone di locazione operativa degli Indirizzi IPV4.