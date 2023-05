A2A, CdA conferma Renato Mazzoncini come AD

A2A

(Teleborsa) - Il neo-eletto consiglio di amministrazione di, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha nominato il direttore generalequaleNel corso della medesima riunione, il consiglio ha inoltre accertato: iprevisti dall'art. 148 TUF e dal Codice di Corporate Governance in capo ai consiglieri non esecutivi Elisabetta Cristiana Bombana, Vincenzo Cariello, Maria Elisa D'Amico, Susanna Dorigoni, Elisabetta Pistis, Maria Grazia Speranza, Roberto Tasca e Alessandro Zunino e; i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF in capo ai consiglieri non esecutivi Giovanni Comboni - Vice Presidente e Fabio Lavini.