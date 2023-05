Eventi e scadenze del 2 maggio 2023

Lunedì 01/05/2023

Martedì 02/05/2023

(Teleborsa) -- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Inizia la riunione di politica monetaria- Il convegno si svolge a Ginevra presso la sede del World Economic Forum e riunirà imprese, governo, società civile, organizzazioni internazionali e leader accademici del settore. Il Summit mira a far avanzare le opportunità future e ad affrontare le sfide attuali attraverso la collaborazione e innovazione- Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Appuntamento dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Saranno oltre 50 mila le imprese provenienti da tutti i settori produttivi. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup. Si svolge a Londra09:20 -- L'evento "Strengthening Saudi - Italian cooperation for a common and sustainable development - Italy's economic overview" organizzato da The European House-Ambrosetti nella sede di Roma di Invimit SGR, vedrà la partecipazione di aziende saudite, rappresentanti governativi e del Fondo sovrano di investimento. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Farmindustria, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia, i CEO di Invimit Sgr, di Coima Holding e di The European House - Ambrosetti11:00 -- L'evento, organizzato dal Ministero degli Esteri con ICE-Agenzia, si svolge presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Santanchè e Abodi e i presidenti di RCS, ICE-Agenzia e del Comitato Promotore di Roma Expo 203011:00 -- Cesena - Visita del Presidente Mattarella alla Fiera Macfrut e alla Biblioteca Malatestiana12:30 -- Le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, svolgono l'audizione del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze, Maurizio Leo, sulle tematiche relative alla riforma fiscale14:30 -- Premiazione del 4,5milionesimo passeggero Ryanair all'Aeroporto di Genova. Presente Mauro Bolla, Country Manager per l'Italia di Ryanair, che illustrerà le prospettive della compagnia aerea sullo scalo di Genova. Saranno presenti anche il DG di Aeroporto di Genova, Piero Righi, e il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest di ENAC, Adolfo Marino14:30 -- La commissione Politiche Ue, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "La politica di ciberdifesa dell'UE", svolge l'audizione informale di rappresentanti di Fortinet- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 sottoposto a revisione contabile completa- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.3.2023