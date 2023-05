FOS, riepilogo su azioni proprie

FOS

FOS

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, tra il 20 e il 27 aprile 2023 inclusi,ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 3,555 euro per azione e per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni la PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica possiede, al 2 maggio, un totale di 93.000 azioni proprie, pari all'1,360% del capitale sociale.In Borsa, oggi, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,79% sui valori precedenti.