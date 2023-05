Pierrel stima raddoppio ricavi nel 2024 dopo accordo con 3M

Pierrel

3M Company

(Teleborsa) -, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan,rispetto a quelli stimati per l'esercizio corrente, dopo gli accordi per l'acquisizione dadi una serie di contratti, autorizzazioni e diritti di proprietà intellettuale nonché di specifici prodotti per siringhe e aghi relativi ai prodotti dentali per l'anestesia locale commercializzati. L'operazione mira acon prodotti che andranno a completare l'offerta dell'anestetico dentale a marchio proprio Orabloc, offrendo più soluzioni ai clienti di Pierrel.L'asset purchase agreement prevede l'acquisizione da parte di Pierrel a fronte di un, di cui 3,5 milioni da corrispondersi a titolo di anticipo prezzo e la restante parte da versare alla data del closing.Allo scopo di reperire le risorse finanziarie per il pagamento del prezzo di acquisto, il CdA ha conferito delega al presidente per convocare l'assemblea per deliberare in merito a unper un importo massimo di 70 milioni, incluso sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti, il cui completamento è previsto entro la fine di luglio 2023.(azionista di controllo di Pierrel con una partecipazione pari a circa il 51,30% del capitale) ha erogato alla società un importo a titolo dipari a 3,2 milioni al fine di dotarla delle risorse necessarie per pagare l'anticipo a 3M."L'accordo con 3M Company rappresentadi Pierrel - ha commentato l'- Il nostro piano di crescita strategica stand-alone sarà ben integrato ed ampliato con il perfezionamento di questa acquisizione, perfettamente in linea con l'obiettivo di espandere i volumi delle vendite dei prodotti a marchio proprio in diversi paesi"."Al termine del periodo di transizione con 3M Company, necessario per la finalizzazione del technology transfer, Pierrel sarà in grado di produrre gli asset presso lo, oggetto di importanti investimenti finalizzati ad incrementare significativamente la sua capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di prodotti in tutti i mercati", ha aggiunto.