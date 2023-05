Progress Tech Transfer investe nella scale-up Sealence

(Teleborsa) -, il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità, ha effettuato un, scale-up che sta portando sul mercato l'innovativo DeepSpeed. Si tratta del, che la società descrive come una "tecnologia rivoluzionaria che permette alle imbarcazioni una navigazione più pulita, più silenziosa ed energeticamente più efficiente rispetto ai tradizionali sistemi di propulsione navale a elica".Progress Tech Transfer, che sarà ilin un, è un fondo di venture capital specializzato in tecnologie sostenibili nate dalla ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani, start-up, spin-off e imprenditori visionari."Crediamo fortemente nello sviluppo delle soluzioni innovative proposte a vantaggio di un mercato che dovrà radicalmente cambiare i propri modelli operativi per accogliere paradigmi di mobilità sempre più sostenibile - ha commentatodi Progress Tech Transfer - C'è dunque piena sintonia con la visione industriale e tecnologica della società, requisito essenziale per la nostra attività di investitori".Sealence, basata a Buccinasco (Milano),, che comprendono il team di eDriveLab, lorecentemente entrato a far parte del gruppo con la mission di sviluppare un e-powertrain tecnologicamente avanzato composto da batterie, range-extender e sistemi di controllo elettronico a supporto della propulsione DeepSpeed."Siamo lieti della decisione di Progress Tech Transfer per la loro visione di lungo periodo e soprattutto per la grande sintonia che si è creata su temi per noi fondamentali quali l'innovazione tecnologica intesa come strumento di accelerazione della transizione energetica e riduzione della nostra impronta su questo pianeta", ha dichiarato, fondatore di Sealence.