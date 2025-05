UE: presentata strategia per trasformare l’Europa in un hub globale di start-up e scale-up

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri,, la Commissione europea ha presentato la nuova strategia dell’UE per start-up e scale-up, intitolata "", con l’obiettivo di rendere l’Europa un ambiente ideale per avviare e far crescere imprese tecnologiche a livello globale. Questa strategia si inserisce nel più ampio quadro dell’iniziativa "", promossa dalla presidente Ursula von der Leyen, incentrata inizialmente sull’attrazione dei talenti attraverso un approccio scientifico integrato e una maggiore competitività europea.Lesono motori chiave per il futuro dell’Europa:. Tuttavia, nonostante basi solide, molte realtà faticano ancora a trasformare le idee in prodotti di mercato o a espandersi su scala europea.La strategia punta a sostenere le imprese innovative lungo tutto il loro ciclo di vita, dalla nascita alla crescita fino alla piena affermazione, affrontando in modo diretto le sfide strutturali. Prevede azioni mirate inCome indicato nella strategia per il mercato unico, le start-up e le scale-up necessitano di meno frammentazione, meno oneri amministrativi e norme più semplici e più favorevoli in tutto il mercato unico. La Commissione proporrà un 28° regime europeo per semplificare le norme e ridurre il costo del fallimento affrontando aspetti critici in settori quali l'insolvenza, il diritto del lavoro e il diritto fiscale. Il portafoglio europeo delle imprese consentirà interazioni digitali senza soluzione di continuità con le pubbliche amministrazioni in tutta l'Unione attraverso un'identità digitale unificata per tutti gli operatori economici. L'imminente legge europea sull'innovazione sosterrà ulteriormente l'innovazione promuovendo spazi di sperimentazione normativa.Le start-up e le scale-up necessitano di finanziamenti migliori, di un mercato del venture capital (VC) dell'UE più ampio e integrato e di un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali europei. L'iniziativa dell'Unione dei risparmi e degli investimenti sarà fondamentale per sbloccare maggiori opportunità di finanziamento e di investimento nell'UE. A complemento di questa iniziativa, la strategia mira ad ampliare e semplificare il Consiglio europeo per l'innovazione, a mobilitare un fondo Scaleup Europe per contribuire a colmare il deficit di finanziamento delle imprese che sviluppano tecnologie avanzate e a sviluppare un patto europeo volontario per gli investimenti nell'innovazione al fine di mobilitare i grandi investitori istituzionali a investire nei fondi dell'UE, nei fondi di capitale di rischio e nelle scaleup non quotate.Startup e scaleup hanno bisogno di un viaggio più rapido dal laboratorio al mercato. La strategia introduce un'iniziativa "Lab to Unicorn", che comprende gli hub europei per le start-up e le scale-up per contribuire a collegare gli ecosistemi universitari in tutta l'UE. Ciò comprende un piano per la concessione di licenze, la ripartizione delle royalty e delle entrate e la partecipazione azionaria per le istituzioni accademiche e i loro inventori nella commercializzazione della proprietà intellettuale (PI) e nella creazione di spin-off, insieme a orientamenti sulle norme in materia di PI relative agli aiuti di Stato.Per mantenere e attrarre i migliori talenti, le startup e le scaleup hanno bisogno di un migliore accesso a persone altamente qualificate. La strategia introduce l'iniziativa Blue Carpet, concentrandosi in particolare sull'educazione all'imprenditorialità, sugli aspetti fiscali delle stock option dei dipendenti e sull'occupazione transfrontaliera. La Commissione promuoverà inoltre la direttiva sulla Carta blu e incoraggerà gli Stati membri a istituire sistemi accelerati per i fondatori di paesi terzi.Facilitare l'accesso alle infrastrutture, alle reti e ai servizi: Le start-up e le scale-up necessitano di un time-to-market più breve e di una commercializzazione più rapida. La strategia propone di semplificare e armonizzare l'accesso e le condizioni contrattuali divergenti per le start-up e le scale-up alle infrastrutture tecnologiche e di ricerca attraverso una Carta di accesso per gli utenti industriali.L’attuazione della strategia sarà monitorata tramite indicatori di performance chiave. Un rapporto sullo stato di avanzamento sarà pubblicato