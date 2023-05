Scuola, cambiano le regole dei Pcto: più sicurezza e qualità

(Teleborsa) -o Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, un tempo conosciuti anche come. Il Decreto 1° maggio inerente al lavoro ha introdotto anche una serie di novità per il mondo della scuola, atrtravewrso un, su proposta dle Ministro Giuseppe Valditara ed in coerenza con il paccheto di misure proposto dal Ministro Marina Calderone."Sono misure concrete che mirano aai percorsi di alternanza scuola-lavoro", ha affermato il Ministro, spiengando che le prpoopste sono emerse dalla "fase di ascolto attento" delle proposte giunte dal mondo della scuola e dai sindacati durante i tavoli sulla scuola e puntano a garantire "siano percorsi sicuri e di qualità".Le, incluse nel Decreto 1° maggio, saranno operative, mentre le altre misure saranno parte di un disegno di legge in materia di lavoro.La principale novità riguarda ilin modo da includervi anche gli studenti alle prese con il Pcto. Le imprese impegnate su questo fronte saranno tenute ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi, introducendo una, da allegare alla Convenzione stipulata con le scuole. Inoltre, la sicurezza sul lavoro diventerà anchePer garantire che l'esperienza degli studenti sia sempre più inerente al percorso di studio scelto, il decreto prevede che i Pcto debbano essere(PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi di studio scelti. A questo scopo sarà nominato dalle scuole ile sarà aggiornato il, istituito presso le Camere di commercio, contenente i nuovi requisiti obbligatori per le imporese che ospitano i Pcto.La necessità di un monitaggio dei Pctoha ispirato anche la nascita dell’per il sostegno alle attività di monitoraggio e valutazione dei Pcto e, che raccoglierà le migliori esperienze delle scuole in questo campo, per incentivare la condivisione di esperienze d’eccellenza.