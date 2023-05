BNP Paribas, utile 1° trim più che raddoppiato con vendita Bank of the West

BNP Paribas

(Teleborsa) -, la più grande banca della zona euro, ha registrato undelpari a 4.435 milioni di euro, rispetto agli 1.840 milioni di euro nei primi tre mesi dello scorso anno. L'si attesta a 2.845 milioni di euro. Esso riflette la solida performance intrinseca, dopo la cessione di Bank of the West e dopo il contributo alla costituzione del Fondo Unico di Risoluzione, si legge nella nota sui conti.Il, pari a 12.032 milioni di euro, cresce dell'1,4% rispetto al primo trimestre 2022. Il margine di intermediazione sottostante segna un +5,3%. L'incremento dei ricavi è: Corporate & Institutional Banking (+4,0%); Commercial, Personal Banking & Services (+5,9%); Investment & Protection Services (+0,6%).Al 31 marzo 2023, ilammonta a 13,6%. Il(a fine periodo) si attesta al 139% al 31 marzo 2023 (129% al 31 dicembre 2022)."Forte del proprio modello diversificato in termini di linee di business, aree geografiche o settori di clientela, BNP Paribas realizza nel primo trimestre 2023, che riflette l'efficacia delle sue piattaforme di eccellenza, grazie a una capacità unica di soddisfare le esigenze dell'economia", ha commentato il