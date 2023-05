Crédit Agricole Italia insieme a SACE al fianco di Casalasco Società Agricola SpA

(Teleborsa) - Favorire uno sviluppo etico e sostenibile del comparto agroalimentare italiano, questo l'obiettivo del finanziamento di 15 milioni di euro erogato dae garantito da SACE, a favore di, società italiana leader nella produzione e trasformazione del pomodoro, che aderisce altresì al programma di Filiera del Gruppo.Il finanziamento, supportato dalla, consentirà a Casalasco di espandere il proprio assetto produttivo e, mediante soluzioni tecnologicamente avanzate, permetterà di ridurre l'impatto energetico-ambientale.Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino.Nata nel 1977 in provincia di Cremona, Casalasco Società Agricola SpA opera con. Primo gruppo italiano del comparto che opera attraverso processi produttivi responsabili con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e offrendo al contempo un'ampia gamma di prodotti (derivati del pomodoro, sughi, condimenti, zuppe e brodi) che si contraddistinguono per qualità, gusto e genuinità."Il finanziamento erogato in sinergia con SACE testimonia l'impegno di Crédit Agricole Italia nel voler essere un partner di fiducia a sostegno dello sviluppo sostenibile di eccellenze del Made in Italy come Casalasco, particolarmente attenta ai valori di tutela ambientale e innovazione. - dichiara. "Al contempo, con il nostro programma di filiera metteremo a disposizione della Società nella gestione delle esigenze di liquidità e nell'accesso al credito, offrendole competenze specialistiche sia con strumenti tradizionali che dedicati a beneficio dell'intero comparto agroalimentare italiano"."La sostenibilità ambientale, economica e sociale - dichiara- è da sempre uno dei pilastri fondanti della filosofia del Gruppo. L'obiettivo primario di Casalasco è aumentare la competitività e l'efficienza nella salvaguardia dei fattori produttivi e sociali lungo l'intera filiera. Il forte legame che la nostra azienda ha sia col mondo agricolo che con la distribuzione è ulteriormente potenziato dalla partnership con Crédit Agricole che coi suoi strumenti supporta e valorizza i nostri progetti di medio-lungo termine.""Accompagnare le imprese italiane verso orizzonti di crescita sostenibile è la nostra missione in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale INSIEME 2025" – ha dichiarato– "Quest'operazione consolida il nostro impegno al fianco di Casalasco, tra i maggiori Gruppi in Italia e in Europa specializzati nel settore agroindustriale del pomodoro, che abbiamo già affiancato con operazioni a supporto dell'intera filiera produttiva secondo criteri di sostenibilità, dalla semina al confezionamento".