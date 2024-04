SACE, risultati 2023: 55 miliardi di euro a supporto di 50.000 imprese italiane

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha approvato il progetto die la. In un contesto economico complesso, segnato da incertezza e crescita flebile a livello globale, SACE ha rafforzato il proprio impegno a supporto della crescita sostenibile delle imprese italiane e del Sistema Paese, nel solco degli obiettivi del Piano Industriale INSIEME2025 con cui SACE ha abbracciato un nuovo business model che mette al primo posto l’impatto generato per la collettività.Nel corso del 2023, SACE ha sostenuto con garanzie, liquidità, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching(+13% rispetto al 2022), al fianco di circa, la quasi totalità di dimensioni piccole e medie. Un impegno che ha generato un impatto sull’economia italiana pari a circa, consentendo di sostenere 950mila addetti.“I risultati raggiunti nel 2023 sono il riflesso tangibile dell’impegno di tutte le persone di SACE, One Company al servizio delle esigenze di evoluzione sostenibile delle imprese italiane nell’ambito del Piano INSIEME2025 – ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE -. Con INSIEME2025 abbiamo posto al cuore della strategia di SACE la sostenibilità, la centralità delle imprese e delle persone abbracciando un nuovo stile di leadership diffusa e un nuovo modello organizzativo agile e skill-driven che coglie le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica per liberare il potenziale delle persone, potenziare la capacità di ascolto e la velocità di risposta, con il fine ultimo di creare Benessere e Prosperità per la Comunità”.Quattro gli abilitatori fondamentali: le– come Intelligenza Artificiale e Blockchain – che SACE sta implementando nell’offerta e nei processi; l’ascolto di partner e stakeholder attraverso iniziative diper far evolvere la value proposition; il, che si è concretizzato con un nuovo stile di leadership diffusa e sostenibile, basata su competenze quali il coraggio, la passione, la capacità di ispirare e di essere connessi; e, infine, un