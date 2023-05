Rapporto Fao, allarme cibo per 258 milioni di persone: il numero più alto mai registrato

(Teleborsa) - Il numero di persone che soffrono die che necessitano urgentemente dinutrizionale e di sostentamento è aumentato per il quarto anno consecutivo nel 2022, con oltre un quarto di miliardo di persone che soffrono la fame acuta e persone in sette paesi sull'orlo della fame. È quanto è emerso dall'ultimo Rapporto globale sulle crisi alimentari (GRFC). Il rapporto annuale, prodotto dal(FSIN), è stato lanciato oggi dal Global Network Against Food Crises (GNAFC) - un'alleanza internazionale delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, delle agenzie governative e non governative, che lavora per affrontare insieme le crisi alimentari.Il rapporto rileva che circahanno dovuto affrontare un'insicurezza alimentare acuta a livelli di crisi o peggiori nel 2022, in netto aumento rispetto ai 193 milioni di persone in 53 paesi e territori rilevati nel 2021. Questo è il numero più alto nei sette anni di. Tuttavia, si evidenzia nel documento, gran parte di questa crescita riflette un aumento della popolazione analizzata. Nel 2022, ladell'insicurezza alimentare acuta è aumentata al 22,7% (era dal 21,3% nel 2021) "ma rimane inaccettabilmente alta e sottolinea una tendenza aldell'insicurezza alimentare acuta globale".“Più di un quarto di miliardo di persone stanno ora affrontando livelli acuti di fame, e alcuni sono sull'orlo della fame. È inconcepibile”, ha scritto il segretario generale delle Nazioni Unitenella prefazione del rapporto. "Questa settima edizione del Rapporto globale sulle crisi alimentari è una pungente accusa contro l'incapacità dell'umanità di compiere progressi verso l'Obiettivo di sviluppo sostenibile 2 per porre fine alla fame e raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione per tutti".Secondo il rapporto, oltre il 40 percento della popolazione nelle fasce con standard peggiori risiedeva in soli cinque paesi:, parti della(21 stati e il Territorio della Capitale Federale - FCT ) e"Mentre ie glicontinuano a causare insicurezza alimentare acuta e malnutrizione – si legge nella nota che ha presentato il rapporto –, anche ledelladi ?OVID-19 e gli effetti a catena della guerra in Ucraina sono diventati i principali fattori di fame, in particolare nei paesi più poveri del mondo, principalmente a causa alla loro elevata dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari e agricoli e alla vulnerabilità agli shock globali dei prezzi alimentari".