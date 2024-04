Private debt, AIFI: nel 2023 raccolta record ma investimenti in calo

(Teleborsa) -, con il calo degli investimenti su cui ha influito il contesto macro difficile e una raccolta ancora in aumento, e il. È quanto emerge, in estrema sintesi, dalla presentazione dei dati 2023 sul mercato italiano del, realizzata da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) in collaborazione con Deloitte.Nel 2023 la raccolta degli operatori di private debt attivi nel mercato italiano èrispetto all'anno precedente, attestandosi a(di cui 1.100 milioni raccolti sul mercato) contro i 1.001 milioni del 2022. Tale dato rappresenta il valore più alto mai registrato. Gli operatori che hanno raccolto capitali sono stati 13, in crescita rispetto ai 10 del 2022.Con riferimento alla raccolta indipendente, guardando alla provenienza geografica, laha rappresentato ildel totale. La prima fonte della raccolta di mercato sono stati il settore pubblico e i fondi di fondi istituzionali (46%), seguiti dalle banche (19%) e dai fondi pensione e casse di previdenza (16%).Nel corso del 2023 sono stati investiti complessivamente nel mercato italiano del private debt, inrispetto all'anno precedente (3.228 milioni), che aveva fatto registrare cifre record. Il numero di sottoscrizioni è stato pari a 164 (-37% rispetto alle 262 del 2022), distribuite su 109 società (142 nel 2022, -23%).Gliche hanno realizzato almeno un investimento sono stati 39 (35 nel 2022), di cui 20 internazionali. I soggetti domestici hanno realizzato il 70% del numero di operazioni, mentre il 75% dell'ammontare è stato investito da operatori internazionali. Per quanto concerne la dimensione degli investimenti, si segnala che nel 2023 le società che hanno ricevuto almeno 100 milioni di euro ciascuna sono state 4, per un ammontare complessivo di 1.504 milioni di Euro, in calo rispetto alle 8 società dell'anno precedente, che avevano raccolto 1.727 milioni.I finanziamenti hanno rappresentato il 55% dei casi, le sottoscrizioni di obbligazioni il 38% e gli strumenti ibridi il restante 7%. Per quanto riguarda le caratteristiche delle operazioni, laè di, mentre il, relativo a un campione di operazioni con tassi fissi per il quale è disponibile il dato, è stato pari al. Con riferimento agli obiettivi delle operazioni, nel 2023 il 75% degli interventi ha avuto come scopo la realizzazione di programmi indirizzati allo sviluppo delle società target, mentre a livello di ammontare il 61% del totale ha riguardato debito a supporto di operazioni di buy out.Nel 2023 leche hanno effettuato rimborsi sono state(132 l'anno precedente, - 38%), per un ammontare pari a(il doppio rispetto all'anno precedente, pari a 317 milioni). Il rimborso come da piano di ammortamento dello strumento ha rappresentato la tipologia più utilizzata in termini di numero, con 59 rimborsi (66% del totale). Gli operatori che hanno ricevuto rimborsi (anche parziali) sono stati 16, rispetto ai 14 dell'anno precedente.