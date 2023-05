Settore Moda, PwC Italia: solo due donne su dieci siedono nei CdA

(Teleborsa) - L’è ancora lontana dalla media internazionale:siedono neidelle. Inla quota femminile presente nei CdA è pari a circa il 50%, in Germania al 29%, in US al 38%. La media globale/europea è del 33%. Nel, se si incentra l’analisi sul solo segmento femminile (donne su totale donne), si rileva come quasi 7 donne su 10 (69,2%) siano operaie, a fronte di un 26,9% di impiegate, uno 0,9% di quadri e di uno 0,3% di dirigenti.Queste alcune evidenze emerse nell’evento “”, promosso da PwC Italia in collaborazione con Il Foglio della Moda, inserto mensile di cultura e industria della Moda del quotidiano Il Foglio, che si è aperto con un messaggio diMinistra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Durante l’incontro sono stati illustrati idellarealizzato dall’Ufficio Studi di PwC Italia in collaborazione con Il Foglio della Moda, inserto mensile di cultura e industria della moda del quotidiano Il Foglio.Obbiettivo dell’è stato indagare lasu tutta la filiera dellaanalizzando la tipologia di mansioni ricoperte dalle donne nelle aziende e la rappresentanza nei ruoli apicali, grazie allo studio dei dati delle principali associazioni di settore:(CNMI) con 240 brand associati,, e in particolare di Sistema Moda Italia (SMI) e dell’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) con 61.400 imprese associate e CNA Federmoda con 22.000 imprese associate.Nel 2022, a livello internazionale nel settore della moda, 3 donne su 10 sono entrare neglidel comparto (31,4%), con un aumento del 28,7% rispetto al 2021. Inoltre, nel 17,4% dei casi sono state lea sostituire uomini uscenti contro il 10,1% di uomini in sostituzione di donne. Nel 2022, in base all’analisi condotta dall’Ufficio Studi di PwC sulle visure di 109 aziende associate alla, in Italia le donne rappresentano il 28,2% dei membri degli organi societari del fashion (CdA, CS, Procuratori) in crescita del 9,8% sul 2021. Nel 2022 iper presenza femminile nei CdA sono Tod’s S.p.A. (6 donne), Brunello Cucinelli S.p.A (5 donne), Moncler S.p.A (5 donne). Fra i casi virtuosi da segnalare anche Furla e Missoni.Ilricoperto da donne all’interno dei CdA rimane decisamente inferiore rispetto a quello degli uomini in termini assoluti (156 vs 489). Nel 2021 l’occupazione femminile a tutti i livelli dinell’industria Tessile ha raggiunto il 48,6% (49% nel 2020) e nell’abbigliamento il 66,7% (66,7% nel 2020). A livello di qualifica, nel settorepiù alta si registra nelle posizioni impiegatizie, dove le donne rappresentano il 67,3% del totale degli impiegati e a seguire nei ruoli di produzione: il 57,8% degli operai è donna così come il 58,5% degli apprendisti. La percentuale di donne “quadro” è invece pari al 37,5% contro il 62,6% di uomini, e ulteriormente al ribasso per i ruoli dirigenziali (22,8% donne, vs. 77,2% uomini).In termini di, guardando alle sole lavoratrici nel TA (donne su totale donne), il 9,7% ha al massimo 29 anni, nella fascia 30-39 la percentuale sale al 18,2%, il 31,7% tra i 40-49 anni, il 34% tra i 50-59 anni. Nel caso deglila percentuale è pari al 6,4%. Nelle donne rappresentano il 20% dei lavoratori, per un valore assoluto di 3.566 addette di cui circa l’85% è inquadrato con un contratto a tempo determinato. Solo il 9,3% delle lavoratrici ricopre un ruolo esecutivo o dirigenziale nel comparto, l’8,7% ruoli operativi e la restante parte si divide tra ruoli amministrativi e ricerca e sviluppo.