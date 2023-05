Seri Industrial, assemblea approva bilancio 2022 e destinazione utile

Seri Industrial

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, hadi esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, da cui risulta un utile di esercizio di 5.323.251 euro.L'assemblea ha quindi deliberato didi esercizio di 5.323.251 euro come segue: 266.163 euro a Riserva legale; 5.078.088 euro a Utili a nuovo.I soci hanno anche deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione (Politica di remunerazione) ed alla seconda sezione (Compensi corrisposti) della