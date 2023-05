A2A, cessa esclusiva per ingresso in EGEA. Trattative continuano

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan,per l'ingresso nel capitale sociale della multiutility piemontese, dopo aver richiesto un'estensione del periodo per le attività di due diligence.EGEA ha comunicato ad A2A di, da parte di A2A, delle attività di due diligence e delle trattative fino al 12 giugno,relativamente alle trattative in corso prima del termine del 15 maggio 2023, rinuncia a fronte della quale EGEA trasmetterà ad A2A una lettera di invito per proseguire la due diligence nel contesto di una procedura competitiva, alla quale potranno partecipare altri soggetti.A2A ha accolto le richieste di EGEA e, conseguentemente le trattative in esclusiva sono state interrotte. A2A intende quindi