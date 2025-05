Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una giornata ricca di risultati trimestrali e dati macroeconomici. Gli investitori sono ancora in attesa di maggiori dettagli sull'accordo raggiunto tra USA e Cina sul fronte della guerra commerciale. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche: si guarda, infatti, anche alle trattative per la pace in Ucraina, ma il presidente russo, Vladimir Putin e quello americano, Donald Trump, non presenzieranno al vertice in Turchia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. L'è sostanzialmente stabile su 3.176,4 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,6%), che ha toccato 60,88 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +99 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,62%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,23%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,24% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,22%, scambiando a 42.679 punti.di Milano, troviamo(+2,99%),(+2,19%),(+1,76%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,11%.Calo deciso per, che segna un -2,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,42%),(+2,49%),(+2,23%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,84%.Sensibili perdite per, in calo del 4,46%.