Aeroporti, Aci Europe: è ora di cambiare regolamento UE su slot aeroportuali

(Teleborsa) -l'associazione che rappresenta gli interessi degli aeroporti europei, ha rinnovato la sua richiesta alla Commissione europea per un aggiornamento urgentemente del regolamento sugli slot aeroportuali dell'UE. In una lettera del presidente di Aci Europe e vicepresidente esecutivo di AENA,al commissario europeo per i trasportil'associazione ha chiesti a Bruxelles di fare "il passo successivo e andare avanti con una proposta legislativa per rendere il mercato unico dell'aviazione a prova di futuro"."L'attuale regolamento sulle bande orarie aeroportuali dell'UE si basa in gran parte sui principi stabiliti dalleper le compagnie aeree incumbent, con gli aeroporti che non hanno voce in capitolo sul modo in cui la loro capacità viene assegnata e utilizzata – spiega Aci Europe in una nota –. In quanto tale, il regolamento riflette un'era che non esiste più: quando le compagnie aeree nazionali dominavano e i vettori low cost dovevano ancora emergere, laera scarsa e laaeroportuale illimitata".Lee ledel regolamento sulle bande orarie aeroportuali dell'UE sono ora evidenti, come affermato da Javier Marín: “Pratiche come l'accaparramento di slot, l'offerta eccessiva, ilil leasing di slot, il commercio secondario e l'abuso della regola dei nuovi entranti da parte i gruppi multi-compagnia aerea vanno contro lo spirito del mercato unico dell'aviazione limitando la concorrenza, la connettività e la scelta dei consumatori”."Dato che l'Europa rappresenta oltre la metà degli aeroporti più congestionati del mondo e poiché la congestione è destinata a peggiorare visto che la creazione diè sempre più difficile, l'aggiornamento delle norme sulle bande orarie aeroportuali è fondamentale per proteggere l'integrità e il buon funzionamento del– prosegue la nota –. Ciò è fondamentale per salvaguardare l'interesse dei consumatori e lanel contesto del consolidamento delle compagnie aeree, attraverso fusioni, uscita dal mercato o logoramento"."L'non chiede unama un'evoluzione legittima, necessaria e in ritardo delle regole sulle bande orarie aeroportuali", conclude il comunicato di Aci Europe.