Cube Labs, round da 470 mila euro per controllata Adamas Biotech

(Teleborsa) -, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha concluso con successo un'pari a 470 mila euro favore della controllata. Si tratta di una startup che utilizza ingredienti naturali e biologici, come le catechine del tè verde, per creare prodotti per tre mercati principali: cosmetici e anti-invecchiamento, integratori alimentari per sportivi e per la salute generale, e assistenza sanitaria per combattere il cancro.All'interno del round di finanziamento da 470 mila euro è previsto unda parte di Cube Labs di 100 mila euro e un cofinanziamento in fase di delibera da parte di INBB di 20 mila euro.Ildi 350 mila euro è erogato da, ha una durata di 60 mesi e sono previste le seguenti condizioni: il tasso di interesse applicato sarà l'Euribor + 3%. Il finanziamento sarà garantito all'80% da Mediocredito Centrale. La linea prevede 12 mesi di preammortamento."I fondi raccolti serviranno ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita di Adamas Biotech attraverso lodella produzione del Teaphenon E, necessario per l'introduzione sul mercato dei prodotti nella pipeline della società, nonché per lo sviluppo dei nuovi brevetti, tra cui quello sulla miocardiopatia diabetica", ha commentato, CEO e fondatore di Cube Labs.