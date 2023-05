Tesmec cresce in Puglia, potenzia polo Monopoli

Tesmec

(Teleborsa) -, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia l’per rispondere ad un mercato in continua crescita.ha commentato: “Siamo orgogliosi di poter celebrare ancora una volta un importantissimo traguardo che getta le basi di una nuova fase di crescita.in un territorio con grandi capacità ingegneristiche ed elevate expertise per lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico nel settore ferroviario, ma anche dicome quella di Monopoli. Il Gruppo Tesmec è costantemente impegnato in un processo di innovazione continua e la nostra mission è quella di proseguire nell’attività di sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di anticipare le richieste del mercato. Ringrazio sentitamente la Regione Puglia, Puglia Sviluppo e il Comune di Monopoli per aver condiviso questa occasione con tutto il personale di Tesmec. Sono convinto che “fare sistema” sia una scelta vincente per affrontare al meglio le sfide del futuro".