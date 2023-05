Zes, Marchiello: "Presto nuove aree con sviluppo economico e occupazionale"

(Teleborsa) - "Stiamo lavorando fianco a fianco con il Commissario straordinario per le Zes in Campania per profilare i territori recuperando tanti spazi inutilizzati da strutturare e restituire al tessuto produttivo della nostra regione. A breve, dunque, avremo la possibilità di disporre di nuove aree che daranno nuova linfa al territorio in termini economici e occupazionali. Stiamo rendendo attrattiva la Campania affiancandoci anche a Invitalia nell’attività di scouting delle aziende che vogliono investire nel Sud". Lo ha dichiarato, nel corso del il convegno "" promosso dall’"Siamo stati i primi in Italia a credere nelle Zes già nel 2018 - ha aggiunto Marchiello - abbiamo lavorato sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione per favorire nuovi insediamenti in modo da rilanciare la nostra economia cogliendo tutte le opportunità offerte dai fondi europei".Lo stato dell’arte relativo alle Zes campane è stato: "Il numero delle autorizzazioni uniche rilasciate è cospicuo sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; segno tangibile degli investimenti che si stanno realizzando in Campania. Così come procedono le opere previste per le Zes e finanziate dal Pnrr per le quali siamo on time e riusciremo a sfruttare questa grande occasione che prevede l’allocazione di fondi specifici per la nostra regione. Dobbiamo procedere in sinergia tra le varie istituzioni coinvolte, il Commissario straordinario e i commercialisti con i quali abbiamo stipulato un protocollo apposito per procedere in modo sinergico su questa strada".Per,: "le Zone Economiche Speciali sono veri e propri laboratori di attrazione degli investimenti, capaci di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale nelle aree depresse. E’ necessario che tutte le parti coinvolte, istituzioni, imprese e professionisti, svolgano il proprio ruolo in modo coordinato e coerente. Ecco perché promuoviamo momenti di confronto dove cerchiamo di tracciare le linee di sviluppo economico che intendiamo raggiungere".Secondo"l’evento organizzato dall’ordine di Napoli ha fornito importanti spunti e validi approfondimenti professionali, grazie a quanto tracciato dall’assessore Marchiello in merito alla programmazione della Regione Campania e ai chiarimenti forniti dal commissario straordinario Romano in merito alla perimetrazione delle aree Zes. Un particolare ringraziamento al presidente Eraldo Turi e alla consigliera Maria Cristina Gagliardi per l’opportunità di confronto e crescita professionale".