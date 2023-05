SACE e Intesa Sanpaolo sostengono lo sviluppo internazionale di Bending Spoons

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, tech-company italiana che sviluppa applicazioni per dispositivi mobili nel campo della creator economy. La Banca ha erogato undella durata diin favore di Bending Spoons, che si è aggiudicata anche lanell’ambito del processo di internazionalizzazione.In dettaglio, il finanziamento haper linee esterne attraversoe lonegli Stati Uniti, Sud America, Europa, Asia e in Oceania.Fondata a Copenaghen nel 2013,Paese di origine di quattro dei suoi cinque fondatori; oggi nei suoi uffici di Milano lavorano, con oltre il 70% di background tecnico, principalmente ingegneri e scienziati. L’azienda ha unnelle categorie Photo&Video, che hanno registrato oltre 500 milioni di download e 90 milioni di utenti attivi al mese."Si tratta della prima operazione di SACE in un settore particolarmente innovativo, in forte espansione, strategico e tra i protagonisti della rivoluzione digitale", ha commentatoRegional Director Nord Ovest di SACE, che aggiunge "con questo finanziamento insieme ad Intesa Sanpaolo supportiamo una realtà giovane, fortemente dinamica e all’avanguardia, con una talent density elevata, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema di know how tecnico in Italia, anche in termini occupazionali, di attrazione e formazione di risorse ad elevata specializzazione in ambito IT e Artificial Intelligence"."L’internazionalizzazione si dimostra una leva fondamentale di sviluppo e rilancio per le pmi lombarde", sottolinea, direttore regionale Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo, ricordando che la Banca, con le sue rappresentanze in circa 40 paesi, "è in grado di supportare le PMI che, come Bending Spoons, puntano all’innovazione e allo sviluppo sui mercati esteri".