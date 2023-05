ACEA conferma guidance: ricavi e redditività 1° trimestre in crescita

Gruppo ACEA

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo trimestre dell'anno con un, rispetto ai 99,4 milioni dello scorso anno, che beneficiava dell’iscrizione di una plusvalenza di 20,7 milioni di Euro realizzata a seguito della cessione di una quota di maggioranza degli asset fotovoltaici di ACEA."I risultati del primo trimestre dell’anno mostrano un andamento positivo grazie anche alle significative azioni messe in campo a partire dagli ultimi mesi del 2022, che hanno contribuito a migliorare le performance operative ed industriali del Gruppo, oltre a consolidarne la struttura finanziaria", ha spiegato l'Amministratore delegato, aggiungendosi attestano a 1.239,9 milioni di Euro,rispetto al primo trimestre 2022.a 335,9 milioni di Euro (318,2 milioni di Euro nel primo trimestre 2022), per effetto della positiva performance delle aree Idrico, Infrastrutture Energetiche e Commerciale e Trading, parzialmente compensata dalla riduzione dell’EBITDA dell’area Generazione, che ha risentito della forte riduzione dei prezzi sui mercati energetici e del deconsolidamento degli asset fotovoltaici.si attesta a 149,8 milioni di Euro (153,8 milioni di Euro nel primo trimestre 2022) e risente dell’aumento degli ammortamenti (+13%), delle svalutazioni crediti e degli accantonamenti per rischi.realizzati nei primi tre mesi del 2023 sonoin crescita rispetto ai 222,3 milioni di Euro dell’anno precedente (+11%).del Gruppo si riduce di 101,1 milioni di Euro, passando da 4.439,7 milioni del 31 dicembre 2022 a 4.338,6 milioni di Euro.