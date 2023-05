Fiera Milano raddoppia i ricavi nel primo trimestre e torna in utile

Fiera Milano

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2023 iconsolidati disi sono attestati a Euro 48,1 milioni, in crescita di Euro 24,6 milioni rispetto al primo trimestre 2022.L’ EBITDA consolidato si attesta a Euro 8,9 milioni, in miglioramento di 11,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022 (Euro -2,4 milioni). La variazione riflette principalmente il già citato andamento dei ricavi. Tale effetto è stato parzialmente compensato da maggiori costi di funzionamento, dovuti principalmente al rincaro dell’energia elettrica.L’del trimestre ammonta a Euro -4,2 milioni rispetto a Euro -14,2 milioni di euro al 1° trimestre 2022. Il Risultato Netto del periodo delle attività in continuità ammonta a Euro -8,1 milioni (Euro -13,0 milioni nel primo trimestre 2022), mentre il Risultato Netto del periodo delle attività discontinue ammonta a Euro 16,5 milioni ed è riferito ai maggiori valori emersi con il conferimento del ramo d'azienda relativo alla manifestazione "Tuttofood" relativo all’acquisizione del 18,5% di Fiere di Parma (componente assente nel primo trimestre 2022).Ildi Euro 8,4 milioni rispetto a una perdita di Euro 13,0 milioni nel primo trimestre 2022.L'al 31 marzo 2023, non comprensivo della lease liability IFRS 162, presenta una disponibilità finanziaria netta di Euro 37,5 milioni rispetto a una disponibilità finanziaria netta di Euro 29,8 milioni al 31 dicembre 2022.Sulla base dell’attuale scenario macroeconomico, il Gruppo si attende di confermare il target EBITDA di 70-80 milioni di euro al 31 dicembre 2023., ha commentato: "I primi mesi del 2023 confermano il rilancio delle nostre attività e una ripartenza ormai consolidata. Le manifestazioni che si sono svolte nel primo trimestre e i risultati in termini di partecipazione e presenza dimostrano l’apprezzamento sia degli espositori, sia dei visitatori. Tutto ciò conferma la centralità degli eventi fieristici che ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle imprese. In particolare, gli ottimi risultati ottenuti dalle manifestazioni del comparto moda e il rilancio della Borsa Internazionale del Turismo ci permettono di guardare al prosieguo del 2023 in maniera positiva., consapevoli che permangono ancora alcuni elementi di incertezza correlati al contesto macroeconomico e agli scenari geopolitici internazionali. Nonostante questo, Fiera Milano continua a considerare il 2023 come un anno di sviluppo e consolidamento, prevedendo di raggiungere a fine anno un target EBITDA di Euro 70-80 milioni".