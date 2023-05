UniCredit, finanziamento a impatto sociale di 2,24 milioni di euro a Perloro

UniCredit

(Teleborsa) -ha perfezionato un’operazione didanei confronti di Perloro Srl. Da oltre 20 anni, la società (convenzionata con tutte le ASL di Torino) è divenuta un punto di riferimento nella gestione dell’. Immersa in un’oasi verde nel centro dia circa 20 minuti da Torino e a pochi passi dall’ospedale, è in grado di offrire ai propri Ospiti un’assistenza professionale in un contesto familiare.Il finanziamento a impatto sociale, concesso da UniCredit, servirà ad acquisire l’in cui la società esercità la sua attività e ad ampliare del 20% la capacità recettiva della struttura e di conseguenza l’offerta di servizi accessori a disposizione degli ospiti, creando anche sinergie sul territorio. L'operazione rientra nel programma Social Impact Banking di UniCredit, che supporta iniziative e progetti con il chiaro intento di generare un impatto sociale positivo e misurabile. L'offertaprevede un funding agevolato e sostiene le imprese profit e non profit che ci presentano progetti con evidenti intenti sociali addizionali e misurabili."Siamo molto orgogliosi di sostenere il progetto che sta portando avanti Perloro Srl, una società fortemente impegnata nel sociale – dichiaraRegional Manager Nord Ovest di UniCredit. Attraverso il programma Social Impact Banking contribuiamo a creare positive sinergie sul territorio e a fornire alle comunità e alle imprese le leve per il progresso”.