PAC 2000A Conad: da UniCredit finanziamento Sustainability Linked di 50 milioni

Unicredit

(Teleborsa) -ha perfezionato un finanziamento S, la più grande cooperativa del Gruppo Conad per dimensioni e fatturato con una rete di vendita che si estende inL'operazione - spiega la nota - è finalizzata a supportare lo sviluppo dell'azienda, oltre a contribuire all’ammodernamento della filiera logistica e al miglioramento dei suoi profili di sostenibilità e vantaggio competitivo.perché caratterizzato da un meccanismo di aggiustamento del margine che prevede una variazione del tasso di interesse in base al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle clausole di sostenibilità. Durante i prossimi treanni, l';azienda si impegna a migliorare il rating ESG (Ambientale, Sociale e di Governance Aziendale), valutato da un';agenzia di rating incaricata, con l'obiettivo di ottenere e rafforzare la sua performance in materia di sostenibilità.“L’operazione finalizzata in favore di PAC 2000A rientra nella nostra strategia di supporto alle imprese del territorio. Attraverso consulenza e soluzioni mirate, ci impegniamo ad accompagnarle in percorsi di crescita innovativi e sostenibili", commentaRegional Manager Centro Nord.