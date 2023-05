Geox rivede al ribasso la guidance sui ricavi 2023

Geox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha chiuso ilconpari a 223,7 milioni di euro, in aumento del 21,3% rispetto all'esercizio precedente (+18,9% a cambi costanti) grazie principalmente al buon andamento del canale multimarca (+32,7%) e franchising (+31,8%).La società si aspetta ora che icrescano nelattorno al +4%/+6% (in precedenza +6%/+8%) rispetto al 2022."La maggior prudenza è dovuta a quanto sperimentato nel mese di aprile e nella prima settimana di maggio che evidenziano una debolezza dei riordini dal canale multimarca, soprattutto on-line, che ad oggi sono in riduzione rispetto all'esercizio precedente e, al momento, si ritiene opportuno assumere che ciò accada anche nel secondo semestre - si legge nella nota sui conti - Non è ancora chiaro infatti se ciò sia dovuto alleo ad unaalla luce del contesto inflazionistico e di recessione non ancora scongiurata".Relativamente allasi ritiene che, grazie al buon andamento degli sconti e dei costi di trasporto, possa migliorare nel primo semestre di circa 200 bps e di circa +130/+150 bps nel secondo semestre rispetto agli stessi periodi dell'anno precedente.