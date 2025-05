Seco, ricavi e gross margin del primo trimestre sono superiori alla guidance

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato che isono passati da 47,2 milioni di euro al 31 marzo 2024 a 47,2 milioni di euro al, in calo di 0,1 milioni di euro (-0,1%). Questa dinamica è stata legata a una graduale ripresa degli ordini da parte dei clienti, con il fenomeno di destocking ormai in fase di completamentoL'è passato da 10,4 milioni di euro (22,0% dei relativi ricavi) al 31 marzo 2024 a 9,4 milioni di euro (20,0% dei ricavi) al 31 marzo 2025, in calo di 1 milione di euro (-9,2%). Il miglioramento della redditività risulta tuttavia evidente su base trimestrale, per effetto di una leva operativa più favorevole. L'è passato da 2,4 milioni di euro (5,1% dei relativi ricavi) al 31 marzo 2024 a 2,3 milioni di euro (4,9% dei ricavi) al 31 marzo 2025, in decremento di 0,1 milioni di euro (-4,0%).L'adjusted è passato da un debito netto pari a 41,3 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a un debito netto pari a 50,2 milioni di euro al 31 marzo 2025."Stiamo, uno slancio che trova eco in tutti i principali indicatori che monitoriamo così nel feedback diretto dei clienti - ha commentato il- Nel primo trimestre, abbiamo superato la guidance comunicata al mercato, segnando un chiaro punto di svolta nei nostri risultati e lasciandoci alle spalle gli ultimi 18 mesi di destocking. Il team ha inoltre lavorato duramente per ottenere un numero record di design win e alimentare la nostra pipeline per i prossimi trimestri"."Guardando al futuro, rimangoper trarre vantaggio dalla crescente digitalizzazione del settore industriale - ha aggiunto - Con la richiesta di soluzioni di edge computing in continua accelerazione, il nostro business Clea si sta affermando come l'infrastruttura software più rilevante per abilitare l'AI at the edge. Questo rappresenta un elemento centrale della nostra strategia e continuerà a sostenere la crescita del fatturato portando ricavi SaaS di elevata qualità".Con riguardo alla guidance, Seco afferma che il punto di svolta già raggiunto con il primo trimestre dell'anno sarà ulteriormente rafforzato in quanto si attende che i ricavi tornino a 50 milioni di euro a partire dal, con un livello di Gross margin superiore al 50%.