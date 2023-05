Cinema, Intesa Sanpaolo eroga "significative" risorse per sostenere filiera

(Teleborsa) - Arrivanoe l'audiovisivo.ha messo a disposizione, in aggiunta agli oltre 2,4 miliardi erogati a partire dal 2009. Un intervento che si inserisce nell'ambito delle ingenti risorse messe a disposizione dall'Istituto per la realizzazione del PNRR entro il 2026., l'istituto punta a sostenere l'industria audiovisiva, per consolidarla e proiettarla sul palcoscenico internazionale, valorizzando i progetti italiani in ambito cinematografico. Si tratta di un ulteriore supporto all’intero segmento e in particolare alle imprese che sviluppano progetti audiovisivi attenti allaCon oltrecomplessive, il Gruppo si conferma, vettore di immagine e cultura italiana all’estero e strumento di valorizzazione del made in Italy.L’industria del cinema e dell’audiovisivo - sottolinea la Banca - è una, comparabile ad altri settori produttivi italiani, nel quadro di una competizione internazionale. Un settore radicato sul territorio, con intense relazioni di filiera equali il turismo, il design, la moda. Quello del cinema e dell’audiovisivo è un settore chee genera quasitra diretti e indiretti; in particolare lavoro giovane e femminile e che registra una interessante propensione all’export di prodotti audiovisivi italiani.Un’industria che posizionaper produttività del lavoro e cresce a ritmi importanti, soprattutto verso piattaforme e canali digitali.Da considerare poi il, ovvero il racconto dell’Italia per immagini, oggi difficilmente stimabile. Al valore economico si affianca infatti quello della capacità di costruire la percezione dell’Italia nel mondo, della propria offerta culturale, turistica e industriale, di attrarre visitatori e operatori con ricadute sui territori e sulle economie locali ed n effetto moltiplicatore sull’economia."L’intero settore cinematografico costituisce una risorsa capace di generare un effetto moltiplicatore importante per l’economia italiana", conferma, Executive Director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, che aggiunge "il nostro supporto vuol favorire il recupero della competitività e l’apertura al mercato globale di un settore economicamente rilevante e con enormi potenzialità strategiche per il made in Italy e per il turismo, attraverso la valorizzazione di significati, identità, luoghi iconici e marchi che parlano di eccellenza italiana nel mondo".e individuare relazioni industriali tra ile i settori del Made in Italy più connessi, quali. I progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del PNRR prevedono infatti misure dedicate al settore cinematografico e audiovisivo per migliorarne la competitività, per contribuire all’occupazione e alla crescita nel settore e generare ricadute in termini di flussi turistici e commerciali,. Per questo è nato anche un, con cui il Gruppo ha sostenuto finanziariamente la produzione di oltre 580 opere tra film e serie tv nazionali e internazionali, oltre 150 tra spot pubblicitari, factual e format tv, confermandosi interlocutore privilegiato per il mercato nazionale e internazionale.Inoltre, in virtù di consolidate relazioni con primari operatori quali le Major (Universal, Sony, Disney, Paramount), Studios indipendenti, Broadcaster, OTT, Intesa Sanpaolo favorisce le produzioni esecutive estere in Italia, attività di incoming che genera una positiva ricaduta in termini occupazionali e alimenta la crescita professionale del settore.