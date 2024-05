Intesa, Messina: non penso ci saranno M&A significative tra banche

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Non penso che ci saranno operazioni significative nel Paese ma per noi, se ci fossero, sarebbe un fattore positivo". Lo ha detto il Consigliere Delegato e CEO di, ad una domanda sul consolidamento del settore bancario in Italia, a conclusione della conference call con gli analisti finanziari sui risultati del primo trimestre 2024 "Per fare consolidamento non solo ci vuole qualcuno di molto intelligente che capisca quali siano le migliori condizioni finanziarie, ma bisogna esser anche audaci per fare le operazioni nel modo giusto, non creare discussioni che si trascinano per mesi, valutare bene le cose, fare l'offerta e realizzare il deal", ha spiegato Messima."In questo ambito siamo stati probabilmente il miglior player in Europea a realizzare queste operazioni, considerando anche la qualità di UBI che era molto positiva. Tornando al settore italiano, per fare il consolidamento non solo basta essere intelligenti per fare un'operazione a livello teorico ma bisogna saperla realizzare a livello pratico".