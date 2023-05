CAREL, Mediobanca aumenta target price e conferma Neutral

Mediobanca

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (da 27 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, confermando ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2023 , giudicati in linea con le attese.Il 1° trimestre 2023 "conferma che la robusta crescita rilasciata dalla divisione HVAC ha trainato la crescita complessiva in un anno in cui REF ha subito un temporaneo rallentamento", si legge nella ricerca. Il 2023 dovrebbe quindi "confermare che i driver di crescita di CAREL (efficienza energetica, refrigerazione sostenibile) sono strutturali e resilienti garantendo una".