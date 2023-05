Lingotto (Exor), George Osborne nominato presidente non esecutivo

Exor

(Teleborsa) -, società di gestione di investimenti controllata da, ha annunciatoper rafforzare il suo team.entra a far parte di Lingotto portando la suain aziende che presentano un potenziale di innovazione esponenziale in termini di tecnologie e modelli di business. Anderson è stato in precedenza, dove "il suo approccio di lungo termine e basato sulla ricerca lo ha visto diventare uno dei primi finanziatori di società del calibro di, ByteDance e".è stato nominatodi Lingotto Investment Management, "un ruolo in cui metterà a frutto la sua vasta esperienza professionale a supporto dello sviluppo della società, lavorando a stretto contatto con l'amministratore delegato di Lingotto, Enrico Vellano".Negli ultimi cinque anni Osborne ha presieduto il Partners' Council di Exor, una posizione da cui si dimetterà una volta assunto il suo nuovo incarico. È partner della banca d'affari Robey Warshaw ed è statotra il 2010 e il 2016."È un piacere dare il benvenuto a James e George nel team - ha commentato l'AD Enrico Vellano - Esseredel Lingotto e della nostra determinazione a costruire una grande società di gestione degli investimenti".