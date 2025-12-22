Juventus, Kepler Cheuvreux riprende la copertura con Hold

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha ripreso la copertura
di Juventus Football Club
, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, con una raccomandazione "Hold
" e un target price di 2,90 euro
.
Il giudizio degli analisti arriva a pochi giorni di distanza
dal rifiuto dell'offerta di Tether Investment
a Exor
per la sua quota del 65% a 2,66 euro, che rappresentava un multiplo di 3,3x 2025/26 EV sui ricavi core (escludendo i capital gain), comunque inferiore a valutazioni comparabili (Manchester United a 3,9 volte e la recente acquisizione dell'Atletico Madrid a 5 volte). In ogni caso, i fondamentali della Juventus "rimangono deboli", secondo Kepler.
Intanto, buona la performance in Borsa di Juventus
, che si attesta a 2,9 euro, con un aumento del 3,20%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,973 e successiva a 3,111. Supporto a 2,835.