Milano 14:00
44.699 -0,13%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 14:00
9.854 -0,44%
Francoforte 14:00
24.287 -0,01%

Juventus, Kepler Cheuvreux riprende la copertura con Hold

Finanza, Sport, Consensus
Juventus, Kepler Cheuvreux riprende la copertura con Hold
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha ripreso la copertura di Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, con una raccomandazione "Hold" e un target price di 2,90 euro.

Il giudizio degli analisti arriva a pochi giorni di distanza dal rifiuto dell'offerta di Tether Investment a Exor per la sua quota del 65% a 2,66 euro, che rappresentava un multiplo di 3,3x 2025/26 EV sui ricavi core (escludendo i capital gain), comunque inferiore a valutazioni comparabili (Manchester United a 3,9 volte e la recente acquisizione dell'Atletico Madrid a 5 volte). In ogni caso, i fondamentali della Juventus "rimangono deboli", secondo Kepler.

Intanto, buona la performance in Borsa di Juventus, che si attesta a 2,9 euro, con un aumento del 3,20%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,973 e successiva a 3,111. Supporto a 2,835.
Condividi
```