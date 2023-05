Maire si aggiudica contratti negli USA per impianto di ammoniaca verde

Maire

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che la sua controllata NextChem (a sua volta attraverso Stamicarbon)di base da parte di un importante produttore di fertilizzanti nordamericano per uncon una capacità di 450 tonnellate al giorno.L'impianto, che sarà costruito neglicon entrata, produrrà l'ammoniaca verde che verrà impiegata come materia prima per i fertilizzanti a base di azoto, utilizzando la tecnologia all'avanguardia Stami Green Ammonia."La domanda globale di ammoniaca continuerà a crescere, richiedendo metodi di produzione efficienti e rispettosi dell'ambiente - ha commentatodi Maire - La tecnologia Stami Green Ammonia, che utilizza l'energia rinnovabile invece dei carburanti fossili, rappresenta un passo significativo per l'industria dei fertilizzanti nel raggiungere soluzioni sostenibili e senza emissioni di carbonio. Questo importante risultato conferma Maire nel ruolo dinel mondo".