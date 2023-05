Tinexta prosegue l'acquisto di azioni proprie

Tinexta

Tinexta

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie,ha comunicato di aver, tra l’8 e il 12 maggio 2023 inclusi, complessiveal prezzo unitario medio di 18,34523 euro, per un controvalore complessivo di 418.307,86 euro.Gli acquisti hanno la finalità principale di dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2020-2022", al "Piano di Stock Option 2021-2023" e al "Piano di Stock Option 2023-2025" fermo restando che il Consiglio si riserva in ogni caso la facoltà di destinare le azioni oggetto del Buyback alle ulteriori finalità approvate dall'Assemblea del 21 aprile 2023.A seguito degli acquisti comunicati il 15 maggio, la società che opera nell'industria dei servizi internet e software detiene 1.750.247 azioni ordinarie proprie, pari al 3,708% dell’attuale capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance diche si attesta a 18,29 euro, in lieve aumento dello 0,61%.