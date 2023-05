Neosperience, assemblea approva bilancio, destinazione utile e nomine

Neosperience

(Teleborsa) - Si è regolarmente svolta oggi, in seconda convocazione,, quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019. All’Assemblea hanno partecipato 9 Soci per unadella Società.L’Assemblea hadella Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2023. Nel corso dell’Assemblea sono stati illustrati i principali dati relativi al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022. Approvata anche la proposta dipari ad 1.251.850 euro a:per 21.752 euro eper 1.230.098 euro.L’Assemblea hahe scadranno insieme agli attuali membri del CdA e pertanto con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nelle persone di: Emanuele Cerquaglia, Graziano Grecoe Gianbattista Schieppati. Il compenso previsto per l’intero Consiglio non sarà superiore a 650.000 Euro annui.: Franco Imazio, (Presidente); Francesca Berti, (Sindaco Effettivo); Giovanni Valcarenghi, (Sindaco Effettivo); Pamela Bacchetta, (Sindaco Supplente); Enrico Silvestri, (Sindaco Supplente). I sindaci rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, con un compenso complessivo annuo pari a 24.000 Euro.L’Assemblea ha approvato ilper il novennio 2023-2031 e ha determinato il compenso della società di revisione in 37.000 euro annui per l’attività di revisione legale dei conti e in 10.000 euro annui per la relazione semestrale.