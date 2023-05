Dl Bollette: approvata fiducia alla Camera con 199 sì

(Teleborsa) - La Camera ha approvato la, con 199 voti favorevoli, 129 contrari. La seduta è stata sospesa per pochi minuti. Alle 16 è iniziato l'esame degli 85 ordini del giorno. Il voto finale sul decreto, che sarà poi trasmesso al Senato, dovrebbe svolgersi nel tardo pomeriggio-sera."Sostenere concretamente famiglie e imprese è la priorità del governo Meloni. Dopo il taglio del cuneo fiscale, grazie al decreto bollette – a affermato la– viene favorita la capacità produttiva degli imprenditori e vengono aiutati i nuclei familiari che faticano a pagare le bollette a causa del caro energia. Con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas, a cui accederanno anche le famiglie più numerose, l'azzeramento degli oneri di sistema e i contributi straordinari in forma di credito d'imposta destinato alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, la riduzione dell'Iva prevista anche per il teleriscaldamento e l'energia prodotta con il metano, si mettono a terra numerosi sostegni per agevolare la ripresa economica ampliando anche la platea dei beneficiari. Oggi, inoltre, il nostro impegno per abbattere la speculazione dei mercati sul prezzo del Gas segna un significativo successo. Il Gas, infatti, apre nuovamente in ribasso a 31,51 sulla piazza Ttf di Amsterdam ed è previsto un nuovo calo a luglio. Tutto questo grazie alle politiche degli ultimi mesi e al ruolo conquistato in Europa da Giorgia Meloni".