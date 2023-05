Stati uniti, McCarthy fiducioso su negoziati per innalzamento tetto del debito

(Teleborsa) -che la Casa Bianca ed il Congresso raggiungano un, procedura quanto ma necessaria perche il governo federale non riesca a pagare le sue obbligazioni e quindi gli Stati Uniti finiscano inIl default USA, come recentemente chiarito dalla, sarebbeed avrebbedegli Stati Uniti. Se il Congresso non riuscisse ad aumentare il limite del debito entro il 1° giugno - ha sottolineato - gli Stati Uniti finirebbero in default e questo "causerebbe gravi difficoltà alle famiglie americane, danneggerebbe la posizione di leadership globale degli Stati Uniti e solleverebbe interrogativi sulla capacità di difendere gli interessi e la sicurezza nazionale".sul bilancio e che l'America non cadrà in default", ha affermato ilprima di partire per il G7, aggiungendo che "sarebbe catastrofico se gli Usa non pagassero i loro debiti"La stessa fiducia è stata espressa daly, che ha detto ai giornalisti presenti in Campidoglio di essere ottimista sul buon esito dei negoziati fra la Casa Bianca ed i Repubblicani al Congresso e sul fatto che si possa giungere unin tempo per. "Tutti stanno lavorando sodo", ha assicurato McCarthy, aggiungendo "ci incontriamo due o tre volte al giorno" e si discute "in modo più professionale", per questo sono stati fatti dei progressi rispetto alle scorse settimane.hanno trasformato il consueto voto annuale sul budget ine si dicono disposti ade debito solo a patto che vengano, fra cui ricadono quelle sociali ed il costosissimo sistema sanitario, sul quale il Presidente Biden non è certo disposto a trattare. Le trattative si sono quindi arenate e l'accordo ormai arriverà in "zona cesarini".