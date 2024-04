L'oro tocca nuovo record storico oltre 2.300 dollari

(Teleborsa) -sulla prospettiva di politiche accomodanti da parte delle, nonostante il Presidente della della Fed, Jerome Powell, abbia preso tempo sull'atteso taglio dei tassi.Ildell'oro si è portato su un'oncia, per poi assestarsi al di sotto di tale soglia a 2.290,6 UD, mentre su mercato future, ilha raggiunto un, per poi portarsi a a 2.309,865 USD.Parallelamente, il, in risposta a dati macro che supportanonegli Stati Uniti: così il rallentamento dell'ISM dei servizi, che ha sorpreso e aspettative, mentre si attendono a fine settimana i dati sul mercato del lavoro.Frattanto, i Presidente della Fedhanno continuato a sottolineare laprima di decidere per un taglio e quindi l'orizzonte è sembrato spostarsi un po' più in là alla fine dell'estate (settembre).A supportare la rotta rialzista dell'oro. secondo gli esperti di Union Bancaire Privée (UBP),, che hanno visto un notevole aumento del posizionamento long sui future, oltre all'da parte della clientela retail. Da non tralasciare poi i consistentinel tentativo di diversificare le loro riserve: da inizio anno vi sono stati acquisti per circa 40 tonnellate al mese che, secondo il World Gold Council, potrebbero aver giustificato un aumento dei prezzi del 15%."Guardando alla seconda metà dell'anno, abbiamo individuatoche potrebbero portare a un rialzo dei prezzi. In primo luogo, leprobabilmente metteranno in luce i livelli eccessivi di debito degli Stati Uniti: le crescentidegli Stati Uniti rappresenteranno, a nostro avviso, un fattore positivo per l'oro. In secondo luogo, riteniamo che i rischi geopolitici rimarranno elevati e che un eventuale peggioramento delle relazioni tra le principali potenze darà una spinta al rialzo al prezzo dell'oro", sottolinea Peter Kinsella, dii UBP.