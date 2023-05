Walmart migliora la guidance dopo trimestre sopra le attese

Walmart

(Teleborsa) -, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha registratopari a 152,3 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 aprile 2023), in aumento del 7,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (o del 7,7% a valuta costante). L'utile operativo consolidato è stato in aumento di 0,9 miliardi di dollari, pari al 17,3%, con ilin aumento di 34 punti base.L'è sceso a 1,67 miliardi di dollari, o 62 centesimi per azione, rispetto ai 2,05 miliardi di dollari, o 74 centesimi per azione, dell'anno precedente. L'è stato di 1,47 dollari (+13,1%).Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,32 dollari su ricavi per 148,8 miliardi di dollari."Abbiamo avuto un trimestre forte - ha commentato il- Le vendite comparabili sono state forti a livello globale con l'e-commerce in aumento del 26%".Walmart orautili per azionecompresi tra 6,10 e 6,20 dollari, rispetto alle previsioni precedenti di 5,90-6,05 dollari. Gli analisti in media stimavano un profitto di 6,16 dollari per azione. La società prevede inoltre che le vendite nette aumenteranno di circa il 3,5%, in aumento rispetto alle previsioni precedenti dal 2,5% al 3%.