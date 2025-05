Wall Street migliora nel corso della seduta, affonda United Health

Walmart

UnitedHealth Group

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

beni industriali

beni di consumo secondari

energia

Cisco Systems

Coca Cola

Amgen

IBM

United Health

Amazon

Dow

Walt Disney

Cisco Systems

Vertex Pharmaceuticals

Illumina

Xcel Energy

Trade Desk

Diamondback Energy

Amazon

Moderna

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano ausciti prima dell'apertura del mercato. In particolare, i prezzi alla produzione sono inaspettatamente scesi al tasso mensile più elevato degli ultimi cinque anni nel mese di aprile, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate di poco nello stesso mese e la produzione industriale è risultata invariata (sotto le attese per una leggera crescita).Il presidente della Federal Reserve ha messo in guardia sul fatto che "potremmo entrare in un periodo di shock di offerta più frequenti e potenzialmente più persistenti, una sfida difficile per l'economia e per le banche centrali".Tra chi ha pubblicato istima un aumento dei ricavi nel secondo trimestre, ma "data la natura dinamica del contesto e l'ampia e difficile previsione dei risultati a breve termine" ha ritenuto "opportuno astenerci dal fornire una previsione specifica sulla crescita dell'utile operativo e dell'utile per azione (EPS) per il secondo trimestre".Tra i, occhi puntati sudopo che il Wall Street Journal ha scritto che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un'indagine sulla società per possibile frode ai danni di Medicare, con la società che ha dichiarato di non essere stata informata dell'avvio di un'indagine da parte dei procuratori federali.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,28%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.907 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,17%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,56%),(+1,43%) e(+0,92%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,79%) e(-0,52%).Al top tra i(+5,58%),(+2,69%),(+2,59%) e(+2,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,13%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,25%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,47%. Tentenna, che cede l'1,14%.(+5,58%),(+2,94%),(+2,84%) e(+2,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,25%.scende del 2,14%.